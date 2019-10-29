Шоу-бизнес
РИА НовостиДиректор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Однако, судя по видео, певица со сцены благодарит зрителей за то, что они пришли на концерт, даже не зная, что она будет исполнять, а также предлагает людям с балконов спуститься в партер и "устроить кураж".Вести.Ru11:17
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Представители России проинформировали Турцию о полном выводе курдских военных отрядов из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.
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В Евролиге завершился матч пятого тура регулярного чемпионата, в котором «Химки» принимали «Панатинаикос».
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В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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Skoda рассказала о новой Octavia
Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
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В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
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Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
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В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
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Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Нью-Джерси
Два жилых дома загорелись в американском штате Нью-Джерси после падения легкомоторного самолета.
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Политика
12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.
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Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.
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