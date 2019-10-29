с чего всё началось

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы» Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Космос Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.

Экономика Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.

Авто Skoda рассказала о новой Octavia Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.

Общество Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.

Политика В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину 28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.

Общество Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.

Единоборства Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном Президент UFC Дана Уайт заявил, что руководство промоушена ведёт переговоры по организации поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Политика 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.