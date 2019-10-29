с чего всё началось

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Футбол Фавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.

Космос Скончался академик Николай Анфимов Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.

Технологии Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.

Общество «Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Политика Зеленский заявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске совместно со Всемирным банком фонда для международной поддержки Донбасса, передает УНН.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Общество Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.

Армия и оружие Турки собирают помидоры, чтобы закупить Су-35 вместо F-35 Турецкое проправительственное издание Daily Sabah сообщает со ссылкой на собственные источники в высших эшелонах власти, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку ВВС Турции российских истребителей поколения 4++ Су-35.

Наука Шестой палец Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Общество Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.

Общество Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Экономика Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.

Общество Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.

Технологии Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час-пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме PRO/Движение.1520 замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.