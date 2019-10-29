Шоу-бизнес
РИА НовостиДиректор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Однако, судя по видео, певица со сцены благодарит зрителей за то, что они пришли на концерт, даже не зная, что она будет исполнять, а также предлагает людям с балконов спуститься в партер и "устроить кураж".Вести.Ru11:17
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Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Футбол
Фавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.
МР7.ру 10:42
Космос
Скончался академик Николай Анфимов
Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.
Телеканал Санкт-Петербург 12:30
Технологии
Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash
Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Хакер Online 14:15
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
МК-Спорт 06:22
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Политика
Зеленский заявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске совместно со Всемирным банком фонда для международной поддержки Донбасса, передает УНН.
Аргументы и Факты 14:32
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru 14:29
Армия и оружие
Турки собирают помидоры, чтобы закупить Су-35 вместо F-35
Турецкое проправительственное издание Daily Sabah сообщает со ссылкой на собственные источники в высших эшелонах власти, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку ВВС Турции российских истребителей поколения 4++ Су-35.
Свободная Пресса вчера в 06:50
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Наука и жизнь 26 октября в 01:00
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Общество
Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
REGNUM 10:35
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Экономика
Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России
По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.
РБК 06:56
Общество
Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Российская газета 05:22
Технологии
Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего
"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час-пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме PRO/Движение.1520 замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
РИА Новости 12:09
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Футбол
Златан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Bethub.org 09:12
Наука
Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ
Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.
Индикатор вчера в 10:37
Гаджеты
В сети опубликована дополнительная информация о Xiaomi Mi CC9 Pro
Goroday.ru вчера в 08:56