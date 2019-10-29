с чего всё началось

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Происшествия Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово Самолет авиакомпании Thai Airways рейса Лондон — Бангкок сел в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Общество В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Армия и оружие Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.

Политика Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Общество Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Футбол В черный список российских болельщиков попали более 500 человек МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.

Авто Стартовала реализация Hyundai Creta обновленной генерации Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.

Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Здоровье Около 700 детей и подростков с ВИЧ живут в Иркутской области По данным Федерального регистра пациентов на начало сентября в Иркутской области постоянно с вирусом иммунодефицита живут более 29,5 тысяч человек, около 700 из них еще не достигли совершеннолетнего возраста.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Футбол «Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Авто Skoda раскрыла информацию о новой Octavia Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.

Культура Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.

Общество В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.