с чего всё началось

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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Политика МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.

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