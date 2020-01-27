Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruДиректор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике

Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь. Об этом PR-директор заслуженной артистки России Ян Трунцев сообщил во «ВКонтакте» в понедельник, 27 января.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

ТАСС04:38

Андрейченко может находиться в Мексике в больнице в тяжелом состоянии после ДТП

Телепрограмма06:25

«Её клонило в сон»: Наталья Андрейченко села за руль и бесследно пропала в Мексике

7Дней.ру03:30

Пропавшую в Мексике Наталью Андрейченко ищут с полицией по больницам

StarHit.ru04:00

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

РИА Новости04:20

«Не выходит на связь более суток!» Директор Натальи Андрейченко просит помощи в ее поисках

Passion.ru03:13

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Телеканал 360°02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия

На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей

REGNUM 04:28
Происшествия

Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

РИА Новости 05:19
Финансы

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Интерфакс 02:25
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Происшествия

В Афганистане разбился пассажирский самолет

РБК 05:04
Политика

В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры.
RT на русском 06:13
Общество

В работе Mail.ru произошел крупный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
Ведомости 03:29
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала, как встречает мужа каждое утро

Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград» со ссылкой на Instagram Юлии Ковальчук, свое фото в сексуальном в пол ярком красном платье она подписала, что именно так встречает своего мужа каждое утро.
Блокнот Волгоград вчера в 09:47
Хоккей

Брагин назначен тренером главной сборной России

Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Pravda.Ru 01:26
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Военное дело вчера в 08:51
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при падении вертолета

В результате погиб Коби Брайант, а также ещё восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре - девочка тоже играла в баскетбол и именно на её тренировку направлялись пассажиры вертолёта.
За рулем Кубань 01:06
Армия и оружие

В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемуся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Известия вчера в 16:02
Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Коммерсантъ 02:53
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21, передает Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям республики.
Политика Сегодня 25 января в 03:06
Происшествия

Пилот вертолета Брайанта погиб, но спас людей на земле

Газета.Ru 05:35
Общество

Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии

Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
REGNUM 06:02
Общество

30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM 03:49
Кино

Джим Керри рассказал, при каком условии снимется в продолжении «Маски»

Фэнтезийная комедия «Маска» (1994) стала одним из самых ярких фильмов в карьере Джима Керри.
Popcornnews.ru 06:20
Политика

Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края

Подбор кандидатуры исполняющего обязанности губернатора Пермского края продолжается, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:12
Футбол

Юран стал главным тренером «Химок»

Sport24.ru 06:05
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
Политика

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 05:11
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:51
Происшествия

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей

Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Песков прокомментировал сообщение об отставке Суркова

Указа об отставке помощника Владимира Путина Владислава Суркова нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва 24 25 января в 04:20
Политика

Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
ТАСС 05:27
Хоккей

Омский «Авангард» проведёт матч с «Металлургом»

Что касается турнирной таблицы, то "Металлург" на данный момент занимает в Восточной конференции 8-е место, "Авангард" - 2-е.
12 Канал Омск вчера в 00:06
ещё по теме
Наталья Андрейченко
Актриса
Советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное