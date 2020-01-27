Шоу-бизнес
Lenta.ruДиректор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь. Об этом PR-директор заслуженной артистки России Ян Трунцев сообщил во «ВКонтакте» в понедельник, 27 января.
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Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Политика
В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России
Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры.
Общество
В работе Mail.ru произошел крупный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала, как встречает мужа каждое утро
Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград» со ссылкой на Instagram Юлии Ковальчук, свое фото в сексуальном в пол ярком красном платье она подписала, что именно так встречает своего мужа каждое утро.
Хоккей
Брагин назначен тренером главной сборной России
Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при падении вертолета
В результате погиб Коби Брайант, а также ещё восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре - девочка тоже играла в баскетбол и именно на её тренировку направлялись пассажиры вертолёта.
Армия и оружие
В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемуся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Теннис
Медведев вылетел из Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21
Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21, передает Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям республики.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Общество
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Кино
Джим Керри рассказал, при каком условии снимется в продолжении «Маски»
Фэнтезийная комедия «Маска» (1994) стала одним из самых ярких фильмов в карьере Джима Керри.
Политика
Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края
Подбор кандидатуры исполняющего обязанности губернатора Пермского края продолжается, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Юран стал главным тренером «Химок»
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Политика
Песков прокомментировал сообщение об отставке Суркова
Указа об отставке помощника Владимира Путина Владислава Суркова нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Хоккей
Омский «Авангард» проведёт матч с «Металлургом»
Что касается турнирной таблицы, то "Металлург" на данный момент занимает в Восточной конференции 8-е место, "Авангард" - 2-е.