Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДиректор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
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Директор «Приморского океанариума» задержан ФСБ при получении взятки 2 миллиона рублей

КП - Владивосток01:17

В деле директора Приморского океанариума появилась женщина-посредник

ВЕСТИ: Приморье00:42

Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

РБК01:08

После проверки во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума за взятку

PrimaMedia.ruвчера в 23:58

На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело

РИА Новости00:53

Появились подробности по задержанию директора Приморского океанариума

Владивосток-Новости00:51

Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

ТАСС01:11
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

CT news вчера в 17:29
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Футбол

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Общество

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
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Футбол

Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
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Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru вчера в 16:02
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Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Общество

Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН 07 июля в 20:57
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Экономика

Российские пенсионеры получат единовременно свыше 12 тысяч рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что более 1,5 млн пенсионеров могут рассчитывать на выплату в сумме 12 700 рублей.
iReactor 00:40
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,6K
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Экономика

В России возобновила работу почти половина предприятий

В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 07 июля в 01:30
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Космос

Обнаружена недостающая половина массы Вселенной

Куда-то подевалось примерно половина обычной материи - так называемой барионной, образовавшейся в результате Большого взрыва и состоящей, соответственно, из барионов - протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, из которой, собственно, и «сделан» весь окружающий мир, включая звезды, планеты и даже черные дыры.
Комсомольская правда 06 июля в 14:03
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Гаджеты

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
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Здоровье

«Тяжелых пациентов будет меньше»: когда ждать вторую волну коронавируса

Ничего не закончилось Начнем с данных ВОЗ. Хоть организация и предупреждает о второй волне, но, по ее данным, пока не закончилась и первая.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
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Игры

Digital Foundry: многие игры для PlayStation 5 и Xbox Series X сохранят стандарт в 30 FPS

Специалист Digital Foundry Ричард Лидбеттер заявил, что большинство сюжетных игр для PlayStation 5 и Xbox Series X будут работать при 30 FPS.
CyberSport.ru вчера в 13:50
2
Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

Evo-rus.com вчера в 13:25
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Россия не звала Китай принять участие в трехсторонних переговорах по разоружению с Соединенными Штатами.
Деловое.ТВ вчера в 05:36
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Происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

Известия вчера в 18:59
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

DixiNews 07 июля в 11:18
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Гаджеты

Google сообщила дату запуска стабильной версии Android 11

Подводя итоги мероприятия и описывая возможности обновлённой системы управления элементами умного дома, Google продемонстрировала слайд под названием «8 сентября, запуск Android 11».
3DNews вчера в 12:00
Экономика

Татарстан по примеру Башкирии заморозит индексацию зарплат чиновников

В соседнем с Башкирией Татарстане планируют временно приостановить индексацию окладов государственных служащих.
UfaTime.ru вчера в 07:34
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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Общество

Шеф-повар назвал альтернативу окрошке в жару

Шеф-повар, автор программы «Ели у Емели» Василий Емельяненко рассказал, чем можно заменить в жару популярную окрошку.
Газета Кемерова вчера в 23:47
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Здоровье

Диетолог назвала основные причины появления перегара

Если во время распития алкоголя в желудок попадает еда, она действительно замедляет процесс опьянения, однако в последующий момент перегара может придать еще большую специфичность запаху.
Слово и Дело вчера в 11:52
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