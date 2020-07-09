Происшествия
КоммерсантъДиректор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
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После проверки во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума за взятку
PrimaMedia.ruвчера в 23:58
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Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
CT news вчера в 17:29
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru вчера в 16:02
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН 07 июля в 20:57
Экономика
Российские пенсионеры получат единовременно свыше 12 тысяч рублей
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что более 1,5 млн пенсионеров могут рассчитывать на выплату в сумме 12 700 рублей.
iReactor 00:40
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Экономика
В России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 07 июля в 01:30
Космос
Обнаружена недостающая половина массы Вселенной
Куда-то подевалось примерно половина обычной материи - так называемой барионной, образовавшейся в результате Большого взрыва и состоящей, соответственно, из барионов - протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, из которой, собственно, и «сделан» весь окружающий мир, включая звезды, планеты и даже черные дыры.
Комсомольская правда 06 июля в 14:03
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
Здоровье
«Тяжелых пациентов будет меньше»: когда ждать вторую волну коронавируса
Ничего не закончилось Начнем с данных ВОЗ. Хоть организация и предупреждает о второй волне, но, по ее данным, пока не закончилась и первая.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Игры
Digital Foundry: многие игры для PlayStation 5 и Xbox Series X сохранят стандарт в 30 FPS
Специалист Digital Foundry Ричард Лидбеттер заявил, что большинство сюжетных игр для PlayStation 5 и Xbox Series X будут работать при 30 FPS.
CyberSport.ru вчера в 13:50
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com вчера в 13:25
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Россия не звала Китай принять участие в трехсторонних переговорах по разоружению с Соединенными Штатами.
Деловое.ТВ вчера в 05:36
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Известия вчера в 18:59
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews 07 июля в 11:18
Гаджеты
Google сообщила дату запуска стабильной версии Android 11
Подводя итоги мероприятия и описывая возможности обновлённой системы управления элементами умного дома, Google продемонстрировала слайд под названием «8 сентября, запуск Android 11».
3DNews вчера в 12:00
Экономика
Татарстан по примеру Башкирии заморозит индексацию зарплат чиновников
В соседнем с Башкирией Татарстане планируют временно приостановить индексацию окладов государственных служащих.
UfaTime.ru вчера в 07:34
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Общество
Шеф-повар назвал альтернативу окрошке в жару
Шеф-повар, автор программы «Ели у Емели» Василий Емельяненко рассказал, чем можно заменить в жару популярную окрошку.
Газета Кемерова вчера в 23:47
Здоровье
Диетолог назвала основные причины появления перегара
Если во время распития алкоголя в желудок попадает еда, она действительно замедляет процесс опьянения, однако в последующий момент перегара может придать еще большую специфичность запаху.
Слово и Дело вчера в 11:52