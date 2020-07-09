Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДиректор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
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Директор «Приморского океанариума» задержан ФСБ при получении взятки 2 миллиона рублей

КП - Владивосток01:17

В деле директора Приморского океанариума появилась женщина-посредник

ВЕСТИ: Приморье00:42

Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

РБК01:08

Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

РИА Новости02:11

После проверки во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума за взятку

PrimaMedia.ruвчера в 23:58

Появились подробности по задержанию директора Приморского океанариума

Владивосток-Новости00:51

Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

ТАСС01:11
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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM вчера в 05:12
16
Происшествия

СКР допускает причастность Фургала к другим тяжким преступлениям

Москва, 9 июля 2020, 09:48 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств, может быть причастен к другим тяжким преступлениям.
REGNUM 02:48
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
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Происшествия

Журналист Иван Сафронов не сомневается, что его арест связан с его публикациями

Судья Лефортовского суда Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.
Эхо Москвы 02:34
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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Общество

У юриста «Правозащиты Открытки» Прянишникова начался обыск

У юриста "Правозащиты Открытки" Прянишникова начался обыск Силовики пришли с обыском к юристу "Правозащиты Открытки" Алексею Прянишникову, сообщила координатор организации Валя Дехтяренко со ссылкой на его жену Надежду.
Медиазона 01:42
Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
78
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
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Гаджеты

Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая

Появилась информация о том, что Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая.
Ferra вчера в 11:16
Общество

Еще 1173 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Выздоровевшим от инфекции пациентам предлагают стать донорами плазмы для людей с коронавирусом, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Вечерняя Москва 02:16
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Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
27
Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
2
Происшествия

«Самая сексуальная женщина» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире.
Lenta.ru 02:51
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн

Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек.
REGNUM вчера в 21:24
7
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Общество

В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь

Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
4
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
63
Общество

В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
8
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
667
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
94
Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
2
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
3,8K
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
148
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала редкое фото с тремя детьми и супругом

Алсу является счастливой мамой трех детей, которых родила в браке с Яном Абрамовым.
Вокруг ТВ вчера в 13:32
4
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
2
Общество

Бондаренко лишили возможности задать вопросы к отчету губернатора

Бондаренко назвал происходящее крючкотворством и предположил, что такая уловка применена руководством думы из-за того, что на следующем заседании будет выступать с отчетом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
FreeNews-Volga 02:26
4
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