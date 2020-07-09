Происшествия
КоммерсантъДиректор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
После проверки во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума за взятку
PrimaMedia.ruвчера в 23:58
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия
СКР допускает причастность Фургала к другим тяжким преступлениям
Москва, 9 июля 2020, 09:48 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств, может быть причастен к другим тяжким преступлениям.
REGNUM 02:48
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
Происшествия
Журналист Иван Сафронов не сомневается, что его арест связан с его публикациями
Судья Лефортовского суда Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.
Эхо Москвы 02:34
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Общество
У юриста «Правозащиты Открытки» Прянишникова начался обыск
У юриста "Правозащиты Открытки" Прянишникова начался обыск Силовики пришли с обыском к юристу "Правозащиты Открытки" Алексею Прянишникову, сообщила координатор организации Валя Дехтяренко со ссылкой на его жену Надежду.
Медиазона 01:42
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Гаджеты
Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая
Появилась информация о том, что Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая.
Ferra вчера в 11:16
Общество
Еще 1173 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Выздоровевшим от инфекции пациентам предлагают стать донорами плазмы для людей с коронавирусом, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Вечерняя Москва 02:16
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
Происшествия
«Самая сексуальная женщина» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала
В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире.
Lenta.ru 02:51
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн
Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек.
REGNUM вчера в 21:24
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Общество
В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах
Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала редкое фото с тремя детьми и супругом
Алсу является счастливой мамой трех детей, которых родила в браке с Яном Абрамовым.
Вокруг ТВ вчера в 13:32
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Общество
Бондаренко лишили возможности задать вопросы к отчету губернатора
Бондаренко назвал происходящее крючкотворством и предположил, что такая уловка применена руководством думы из-за того, что на следующем заседании будет выступать с отчетом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
FreeNews-Volga 02:26