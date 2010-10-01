Футбол
Sports.ruДиректор РФС: «Позиция Дюкова по Егорову не поменялась»
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников рассказал, что президент РФС Александр Дюков поддерживает главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. 3 сентября Дюков говорил о том, что Егорову необходимо дать шанс: «Ошибки делал не он, а судьи».
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Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Финансы
Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу
Министерство финансов Белоруссии в 2020 году направит на платежи по внешнему госдолгу $500 млн своих резервов.
RT на русском 08:40
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что ждут четвертого ребенка
В прессе уточнялось, что у Джигана и Самойловой будет еще один ребенок, однако рассказывать о пополнении в семье они не планируют.
Актуальные Новости 05:05
Футбол
РФС может пригласить иностранца на пост главы судей
В ноябре может быть объявлено о новой структуре управления корпусом судейства и инспектирования РФС.
Bookmaker-ratings.ru 09:18
Общество
«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Коммерсантъ 08:14
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 08:58
Происшествия
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
РИА Новости 07:45
Политика
Путин назначил посла России в Великобритании
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Общество
Число разрешений на такси предложили ограничить в России
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в российских регионах.
Известия 05:50
Футбол
Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова в матче РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков хорошо обслужил матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.
News.ru 05:50
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева «стариком»
Ведущий даже признался, что Платон недавно назвал его старым.
Дни24 05:11
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Газета.Ru 05:32
Политика
Путин усомнился в правильности разделения на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:34
Общество
РБК: Шамсутдинов и раньше направлял оружие на сослуживцев
Чита.Ру вчера в 17:51
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Культура
Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
RT на русском 08:44
Кино
Макконахи сыграет суперзлодея в «Бэтмене»
Предполагается, что Макконахи сыграет Дента, становящегося суперзлодеем Двуликим, сразу в двух "Бэтменах".
Газета.Ru 06:28
Политика
Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35.
ТАСС 05:36
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
Вечером 4 ноября съемочная бригада, работающая над созданием фильма «Вечные», нашла на площадке мину времен Второй мировой войны.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35