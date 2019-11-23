Общество

Газета.RuГазета.RuДиректор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
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с чего всё началось

Директор Ротару объяснил, почему певицу травят в России

Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд. Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности.
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