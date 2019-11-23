Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд. Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности.

с чего всё началось

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