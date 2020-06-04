Общество
Четвертая ВластьДиректор СГЭТ назвал протесты своих рабочих «политической провокацией»
Прохоров считает, что попытки навести порядок на предприятии путем оптимизации процессов, увольнения недобросовестных работников стали удачной почвой для того, чтобы извне дестабилизировать климат в СГЭТ.
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с чего всё началось
В сообщении уточнялось, что до исполнения требований работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо намерены объявить итальянскую забастовку. Уточняется, что прокурор Саратова проводит встречу с коллективом предприятия, ведомство запросило документы, проводится их анализ.ТАСС05:33
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Политика
Пристайко уволили с должности вице-премьера Украины
Депутаты Верховной рады приняли решение уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.
Телеканал 360° 06:28
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
В Москве появился новый вид электронных пропусков
Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.
РБК 09:05
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Политика
МВД создаст единую базу данных мигрантов
"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
Интерфакс 06:29
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46
Армия и оружие
Угрожают ли России бомбардировщики США в Черном море
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США, которые ранее отработали запуск противокорабельных ракет в Черном море, могут стать «особенно серьезной проблемой» для российского флота.
Rambler News Service вчера в 04:07
Общество
МЧС проверит систему оповещения по всей стране
МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Киберспорт
Авторы Battlefield V выпустили последнее обновление
Компания EA и студия DICE поделились подробностями последнего крупного обновления для шутера Battlefield V. В игре появятся две карты, девять видов оружия и шесть единиц техники.
News.ru 08:20
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Общество
Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет.
Коммерсантъ 08:51
Кино
Ридли Скотт всё ещё хочет продолжить франшизу «Чужого»
Ридли Скотт рассказал, что не оставляет попыток продолжить вселенную «Чужого» и размышляет над возможными сюжетами новых лент.
Игромания.ру 08:41
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку. Беларусь забурлила
Хорошие новости 04:39
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко раскрыла тайну имени дочери
Имя дочери российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко до сих пор держится в секрете.
Московский Комсомолец 06:55
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Технологии
Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал о признаках прослушки смартфона.
Твой Континент 05:14
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
Политика
Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».
REGNUM 07:54
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
Политика
Путин назначил нового замглавы МЧС РФ
Президент России Владимир Путин назначил Виктора Ничипорчука заместителем главы МЧС РФ.
Компания 08:42
Политика
Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования
Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 09:14
Экономика
Прибыль «РусГидро» в 1 квартале выросла на 57%
По итогам 1 квартала 2020 года чистая прибыль Группы "РусГидро" по МСФО составила 25,9 млрд рублей, увеличившись на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Finam.Ru 07:43
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47