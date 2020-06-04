Общество
Московский КомсомолецДиректор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
Директор СГЭТ Владимир Прохоров прокомментировал ситуацию с забастовкой на предприятии. Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация, о том, что у стен Кировского троллейбусного депо состоялась профсоюзное собрание, где потребовали повышения зарплат.
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с чего всё началось
В сообщении уточнялось, что до исполнения требований работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо намерены объявить итальянскую забастовку. Уточняется, что прокурор Саратова проводит встречу с коллективом предприятия, ведомство запросило документы, проводится их анализ.ТАСС05:33
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