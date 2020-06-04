Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДиректор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

Директор СГЭТ Владимир Прохоров прокомментировал ситуацию с забастовкой на предприятии. Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация, о том, что у стен Кировского троллейбусного депо состоялась профсоюзное собрание, где потребовали повышения зарплат.
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с чего всё началось

В Саратове водители троллейбусов и трамваев объявили итальянскую забастовку

В сообщении уточнялось, что до исполнения требований работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо намерены объявить итальянскую забастовку. Уточняется, что прокурор Саратова проводит встречу с коллективом предприятия, ведомство запросило документы, проводится их анализ.
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Участники забастовки на "СГЭТ": "С дураками никто работать не хочет!"

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Прокурор Саратова встретился с бастующими работниками СГЭТ. Видео

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Работники «Саратовгорэлектротранса» создали новый профсоюз и готовят итальянскую забастовку

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Сотрудники «Саратовгорэлектротранса» собрали профсоюз и готовят забастовку

Четвертая Власть01:33

«Конкретных фактов, указывающих на резкое ухудшение работы предприятия, нет»: депутаты гордумы намерены выяснить реальную причину забастовки на СГЭТ

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ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

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Znak.com 02 июня в 20:13
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Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

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Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

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Наука

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Газета Оренбуржье вчера в 07:03
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Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Технологии

Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне

Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

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Lenta.ru 11:32
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Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
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Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону

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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
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Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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В Норвегии гигантский оползень унёс в море восемь жилых домов, передает ОТР. Это случилось в провинции Финмарк, на самом севере страны.
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн

В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
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Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
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В Москве ввели новый вид пропуска

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