Будьте в Плюсе

Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия Киеву

Поставки западного оружия на Украину рискуют привести к глобальному конфликту.
Lenta.ru
"Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт", — высказался Мелвин.
РИА Новости
По словам Мелвина, РФ в настоящее время наращивает усилия для срыва поставок техники на Украину.
Газета.Ru
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Исследователь Мелвин: РФ может ударить по Польше из-за поставок оружия Украине
Известия00:58
На Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине
Взгляд.ру20:59
Daily Express: у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия на Украину
Комсомольская правда21:13
Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия Киеву
Lenta.ru00:05
Daily Express: Россия способна ударить в Польше по каналам поставки оружия Киеву
Life.ru20:55
Daily Express: поставки оружия Украине могут перерасти в глобальный конфликт
Телеканал 360°19:56
Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за передачи оружия Украине
РИА Новости19:24

Интересное

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
РИА Новости05:37

Экономисты РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар «золотой серединой»

Экономисты ИНП РАН заявили, что в настоящее время курс в 60-65 руб/ за доллар является "золотой серединой".
Газета.Ru05:36

В РФ проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы «Роснано» Чубайса

Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса.
Lenta.ru04:09

Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана в Донецкой области от ВСУ

Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, в операции участвовала также и Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru04:44

Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный буксир «Зевс»

Проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли, однако для его реализации пока нет денег.
Газета.Ru04:39

В Риге рассматривают вариант подрыва памятника советским воинам-освободителям

В Риге рассматривают все варианты сноса памятника советским воинам-освободителям в Парке Победы в районе Пардаугаве, в том числе подрыв.
Lenta.ru05:33

Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Баренцевом море в рамках испытаний новых видов вооружения, сообщает Минобороны России.
РБК04:33

Чиновница из Германии Мёллер выдала секретное решение НАТО по Украине

Отбиваясь от нападок критиков за волокиту с поставками вооружений на Украину правая рука министра обороны Кристины Ламбрехт выдала военную тайну.
ГЛАС.RU06:33

Захарова: США лишают Украину запасов зерна и провоцируют продовольственный кризис

Соединённые Штаты провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая её запасов зерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском04:50

Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск

Военнослужащие ВС РФ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались вернуть под контроль опорный пункт.
ТАСС02:02