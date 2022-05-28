Lenta.ruДиректор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия КиевуПоставки западного оружия на Украину рискуют привести к глобальному конфликту.Lenta.ru"Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт", — высказался Мелвин.РИА НовостиПо словам Мелвина, РФ в настоящее время наращивает усилия для срыва поставок техники на Украину.Газета.Ru24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе.Lenta.ruЧитать далееСвернутьМолваМолваИнтересная РоссияЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаАбзацИнфоСМИPravda.RuГазета.RuLive24Вечерняя МоскваКурьер. Среда. БердскИзвестияRT на русскомРЕН ТВКомсомольская правдаНациональная служба новостейИА Красная ВеснаREGNUMПодробнее о событииИсследователь Мелвин: РФ может ударить по Польше из-за поставок оружия УкраинеИзвестия00:58На Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия УкраинеВзгляд.ру20:59Daily Express: у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия на УкраинуКомсомольская правда21:13Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия КиевуLenta.ru00:05Daily Express: Россия способна ударить в Польше по каналам поставки оружия КиевуLife.ru20:55Daily Express: поставки оружия Украине могут перерасти в глобальный конфликтТелеканал 360°19:56Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за передачи оружия УкраинеРИА Новости19:24Показать ещёОценить2,7KПоделиться