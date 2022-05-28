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Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия Киеву

Поставки западного оружия на Украину рискуют привести к глобальному конфликту.
Lenta.ru
"Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт", — высказался Мелвин.
РИА Новости
По словам Мелвина, РФ в настоящее время наращивает усилия для срыва поставок техники на Украину.
Газета.Ru
Сама Польша после подписания президентом страны Анджеем Дудой и украинским лидером Владимиром Зеленским соглашения извлечет из украинского кризиса большую выгоду.
Телеканал 360°

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Исследователь Мелвин: РФ может ударить по Польше из-за поставок оружия Украине
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Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия Киеву
Lenta.ru00:05
Daily Express: поставки оружия Украине могут перерасти в глобальный конфликт
Телеканал 360°19:56
На Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине
Взгляд.ру20:59
Daily Express: Россия способна ударить в Польше по каналам поставки оружия Киеву
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Daily Express: у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия на Украину
Комсомольская правда21:13
Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за передачи оружия Украине
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