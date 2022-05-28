Введение европейского эмбарго на российскую нефть приведет к значительным негативным последствиям для Германии, а ответные действия Москвы, если она решит перекрыть экспорт газа в ФРГ, станут разрушительными для Берлина, заявили депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в обращении к правительству страны.