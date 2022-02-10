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Директор СВР России Нарышкин заявил о масштабной подготовке Украины к войне в Донбассе

Киев полномасштабно готовится к войне, все боеспособные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) сконцентрированы на линии разграничения в Донбассе.
Lenta.ru
«Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения», - сказал Нарышкин.
Московский Комсомолец
Глава СВР также уточнил, что отряды СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения в Донбассе.
URA.Ru
"Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", — подчеркнул он.
РИА Новости

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