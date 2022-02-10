«Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения», - сказал Нарышкин.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отвечая на слова главы МИД России Сергея Лаврова о суверенитете Москвы над Воронежской и Ростовской областями, думала, что речь идет об украинских территориях.
На "Московской бирже" обыкновенные акции "Мечела" к 12:41 по Москве взлетели до 147,31 рубля (+11,9%) – максимум с начала ноября 2021 года, а "префы" выросли до 348 рублей (+5,5%) – максимума с сентября 2011 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.