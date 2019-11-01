Армия и оружие
Газета.RuДиректор СВР дал оценку сообщениям о гибели аль-Багдади
Генетического материала, подтверждающего ликвидацию американскими военными главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет, поэтому Москва не может говорить об этом "со стопроцентной уверенностью", объяснил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
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Минэкономразвития готовит эксперимент, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.
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Газета.Ru вчера в 09:10
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Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
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Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
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Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
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Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
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Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину, передает корреспондент The Moscow Post.
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