Армия и оружие
Газета.RuДиректор СВР дал оценку сообщениям о гибели аль-Багдади
Генетического материала, подтверждающего ликвидацию американскими военными главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет, поэтому Москва не может говорить об этом "со стопроцентной уверенностью", объяснил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года
С 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдут очередные изменения, о некоторых из которых рассказывает Федеральное агентство новостей.
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Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
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Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован
Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты 07:08
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
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Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
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В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика
МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском 08:07
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.
РИА Новости 11:15
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Политика
Владимир Путин посетит Будапешт
Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru 01:11
Происшествия
В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан
В Екатеринбурге умер бегун Сергей Зобнин. Как пишет Е1, его называли городской легендой.
ТагилСити.ру 10:22
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 11:43
Наука
Роботы-кубики с коллективным разумом разработали в MIT
МедиаПоток 05:01
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
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Наука
Ученые нашли способ пожилым людям избежать проблем с памятью
Оказалось, что у таких людей риски ухудшения памяти снижаются на 32%. Невероятный длительный эксперимент продолжался целых 70 лет.
Независимый публицист вчера в 12:18
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Политика
Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.
Lenta.ru 04:27
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
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BFM.ru вчера в 13:41
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
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Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57