Генетического материала, подтверждающего ликвидацию американскими военными главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет, поэтому Москва не может говорить об этом "со стопроцентной уверенностью", объяснил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года С 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдут очередные изменения, о некоторых из которых рассказывает Федеральное агентство новостей.

Политика Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

Происшествия Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Политика Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора» Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Политика МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.

Общество Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.

Транспорт Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Политика Владимир Путин посетит Будапешт Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Происшествия В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан В Екатеринбурге умер бегун Сергей Зобнин. Как пишет Е1, его называли городской легендой.

Политика Билалова в США отпустили под залог Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

Наука Ученые нашли способ пожилым людям избежать проблем с памятью Оказалось, что у таких людей риски ухудшения памяти снижаются на 32%. Невероятный длительный эксперимент продолжался целых 70 лет.

Происшествия СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону "Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Политика Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Единоборства Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".