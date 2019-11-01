Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДиректор СВР дал оценку сообщениям о гибели аль-Багдади

Генетического материала, подтверждающего ликвидацию американскими военными главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет, поэтому Москва не может говорить об этом "со стопроцентной уверенностью", объяснил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
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Директор СВР дал оценку сообщениям о гибели аль-Багдади

Газета.Ru09:11

Нарышкин заявил об отсутствии подтверждающего гибель лидера ИГ материала

РБК06:21

Нарышкин заявил, что у России нет стопроцентного подтверждения ликвидации главаря ИГ

ТАСС04:52

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин усомнился в достоверности сведений о гибели главы ИГИЛ

Эхо Москвы05:30

Нарышкин заявил об отсутствии у России подтверждений гибели главаря ИГ

RT на русском05:06

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

РИА Новости04:59

У России нет подтверждения ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Известия05:31
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