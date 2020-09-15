Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»
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Нарышкин отметил, что все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).В источнике
С чего всё началось
Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал дезинформацией утверждения, что Россия не уничтожила все запасы "Новичка". Немецкое правительство утверждает, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом и требует, чтобы российские власти разобрались в ситуации.
РИА Новости04:48
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