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РИА Новости
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

Нарышкин отметил, что все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал дезинформацией утверждения, что Россия не уничтожила все запасы "Новичка". Немецкое правительство утверждает, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом и требует, чтобы российские власти разобрались в ситуации.
РИА Новости04:48
Подробнее о событии
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

РИА Новости04:48
РБК

Нарышкин заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России

РБК05:46
RT на русском

Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России

RT на русском04:54
URA.Ru

Нарышкин: весь «Новичок» в России уничтожен

URA.Ru04:27
Интерфакс

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Интерфакс04:15
ТАСС

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета из России не было отравляющих веществ

ТАСС04:58
Коммерсантъ

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета в Германию не было ядов

Коммерсантъ04:42

Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией
Пятый канал04:22
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NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru13 сентября в 04:14