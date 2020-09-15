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РИА Новости
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

Нарышкин отметил, что все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал дезинформацией утверждения, что Россия не уничтожила все запасы "Новичка". Немецкое правительство утверждает, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом и требует, чтобы российские власти разобрались в ситуации.
РИА Новости04:48
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РБК

Нарышкин заявил об отсутствии следов яда у Навального перед вылетом в ФРГ

РБК04:22
Коммерсантъ

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета в Германию не было ядов

Коммерсантъ04:42
URA.Ru

Нарышкин: весь «Новичок» в России уничтожен

URA.Ru04:27
РИА Новости

Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

РИА Новости04:48
Интерфакс

Директор СВР заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Интерфакс04:15
ТАСС

Нарышкин: в организме Навального на момент вылета из России не было отравляющих веществ

ТАСС04:58
RT на русском

Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России

RT на русском04:54

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
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На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38
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Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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