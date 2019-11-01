Армия и оружие
РИА НовостиДиректор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади. "У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со 100-процентной уверенностью", — заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
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Футбол
Владимир Быстров — о Тедеско: «Если команда побеждает, какие могут быть вопросы к тренеру?»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» отметил, что не стоит обсуждать тренерские решения, если команда показывает результат.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Культура
Татарин из Нижнекамска снял в США ролик про эчпочмак
Ильшат Гизатуллин из Нижнекамска снял в США видео, в котором поёт про голодного эмигранта.
АиФ Казань 02:13
Происшествия
В Сети появилось видео убийства бывшего мэра Киселевска
Радио Комсомольская правда 06:57
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Единоборства
СМИ назвали гонорар Ковалёва за предстоящий бой с Альваресом
RT на русском 06:58
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Сербии купить С-400 в кредит
В ближайшие месяцы власти России и Сербии могут провести переговоры по покупке российского ЗРК С-400 в кредит.
Rambler News Service 07:14
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Наука
Ученые выявили причину тяги к алкоголю и сладкому
В США ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе за тягу к алкоголю и любовь к сладкому, как сообщает MedicalExpress.
РЕН ТВ вчера в 10:16
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Здоровье
Из аптек отзывают канцерогенное лекарство
Из российских аптек отзывают препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин», содержащий опасное вещество, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:15
Происшествия
Семь солдат из Югры госпитализировали после стрельбы в Забайкалье
В воинской части в Забайкальском крае, где солдат расстрелял восемь человек, служат 26 срочников из Югры.
Аргументы и Факты - Югра 07:12
Политика
Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
RT на русском 06:51
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Общество
Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени
Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».
РБК 02:04
Политика
В Госдуме ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Ранее Криклий заявил о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 05:20
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Фигурное катание
Алина Загитова представила новый показательный номер
Спорт день за днем вчера в 13:23
Музыка
Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении
Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps: / / t.co / 2YL9zhCflN pic.twitter.com / X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@ MCRofficial) October 31, 2019 Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году, а в мае 2013 музыканты объявили о распаде коллектива.
Аргументы и Факты 03:45
Здоровье
Владимир Путин встретился с общественностью Калининградской области
Сегодня утром, 31 октября, Владимир Путин встретился с общественностью региона.
Вести Калининград вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами
Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.
Московский Комсомолец 06:38
Политика
Против угрожавших Зеленскому Фединой и Зверобой завели уголовное дело
В отношении депутата от «Европейской солидарности» Софии Фединой и блогера Маруси Зверобой завели уголовное дело.
Украина.ру 06:26
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Политика
В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру
Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
RT на русском вчера в 17:01
Политика
Владимир Путин посетит Будапешт
Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Политика
В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Общество
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14