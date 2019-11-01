Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДиректор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади. "У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со 100-процентной уверенностью", — заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
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Нарышкин заявил об отсутствии подтверждающего гибель лидера ИГ материала

РБК06:21

У России нет подтверждения ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Известия05:31

Нарышкин заявил об отсутствии у России подтверждений гибели главаря ИГ

RT на русском05:06

Российская разведка заявила об отсутствии у нее доказательств гибели аль-Багдади

Газета.Ru05:28

Нарышкин заявил, что у России нет стопроцентного подтверждения ликвидации главаря ИГ

ТАСС05:09

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин усомнился в достоверности сведений о гибели главы ИГИЛ

Эхо Москвы05:30

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

РИА Новости04:59
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Украина ждет от России репараций за Донбасс

Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей

Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ вчера в 11:45
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В Германии назвали рубль лучшей валютой

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В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика

МИД Украины сообщил о выполнении условий для «нормандского» саммита

Официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.
REGNUM 08:30
Происшествия

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Общество

Светлакову предлагали деньги за спор о храме в Екатеринбурге

Шоумен Сергей Светлаков признался, что во время протестов против строительства храма в Екатеринбурге одна из сторон конфликта предлагала ему деньги взамен на публичную поддержку.
News.ru 06:24
Общество

В Петербурге покажут первый в России трамвай на водородном топливе

DP.RU вчера в 07:22
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Вокалист Linkin Park Майк Шинода записал песню к российскому фильму

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что вокалист группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера.
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Установлена личность одного из убийц экс-мэра Киселевска

Как стало известно РЕН ТВ, установлена личность одного из напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
РЕН ТВ 01:23
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

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США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.
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Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию

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Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service вчера в 12:48
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 30 октября в 13:30
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В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
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Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость

Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Общество

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
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В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама

Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Автоновости дня 30 октября в 05:02
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