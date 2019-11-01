Армия и оружие
РИА НовостиДиректор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади. "У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со 100-процентной уверенностью", — заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
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Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери
На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
Телепрограмма вчера в 23:02
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
RT на русском 03:50
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
«С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — цитирует РИА Новости Акимова.
RT на русском 04:18
Киберспорт
В Mortal Kombat 11 за полгода пролилось 60 млрд литров крови
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин заявил, что корвет "Гремящий" будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", передает ТАСС.
DP.RU вчера в 13:51
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 30 октября в 09:38
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:55
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Шоу-бизнес
Рики Мартин и Джван Йосеф вновь стали родителями
Рики и Джван встречаются уже несколько лет — они зарегистрировали свой брак и в декабре прошлого года рассказали о появлении дочери Люсии.
Salt Mag 30 октября в 04:04
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Культура
Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева
Актер, шоумен, известный телеведущий-острослов Иван Ургант отреагировал в своей программе "Вечерний Ургант" на громкое для отечественной сцены явление.
Российская газета вчера в 14:29
Гаджеты
Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда
Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG.
Piter.tv вчера в 05:12
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
РБК 05:33
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Технологии
В России запустился стриминговый сервис Apple TV+
Сегодня, 1 ноября, в более 100 странах мира, включая Россию, запустился стриминговый сервис Apple TV+.
Собака.ru 05:18
Футбол
«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 14:32
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Футбол
Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»
В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15