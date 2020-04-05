Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, мы постоянно созваниваемся, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

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Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом 5 апреля сообщил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков в интервью РИА Новости.

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

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