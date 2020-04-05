Коронавирус

REGNUMREGNUMВ НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом 5 апреля сообщил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков в интервью РИА Новости.
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В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии Проценко

Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, мы постоянно созваниваемся, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
РИА Новости08:25

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Стало известно о состоянии главврача Коммунарки, заразившегося COVID

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Склиф предупреждает: как бы ты ни защищался, риск заболеть всегда остается

Вести.Ru09:20

В НИИ Склифосовского рассказали о здоровье и самочувствии главврача Проценко

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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

REGNUM08:44

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

РБК10:01

В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии Проценко

РИА Новости08:25

Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии Дениса Проценко

Московский Комсомолец08:22
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Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
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Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
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В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
RT на русском 15:18
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Intel представил мобильные процессоры 10-го поколения

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Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
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Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
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NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

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Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
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Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band

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Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Вести.Ru 15:47
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Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус

У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
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Хави назвал единственного футболиста, который лучше Роналдиньо

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Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
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Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности

Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
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Прививка БЦЖ может стать защитой граждан от коронавируса

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Российская подводная лодка установила рекорд

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Северодвинск» во время учебной стрельбы ракетой «Калибр» по полигону в Архангельской области установила рекорд.
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Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
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Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг.
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Мостовой: у меня не пропало желание стать тренером

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, что он по-прежнему хочет стать тренером.
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У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
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В Тульской области уточнили список работающих предприятий

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Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
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Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
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Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

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Винокур рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Лещенко

Газета.Ru вчера в 10:33
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В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
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Путин поблагодарил всех медиков

Глава РФ Владимир Путин 2 апреля, в очередной раз, обратился к российским гражданам, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции по стране.
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Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
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Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания

Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
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Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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