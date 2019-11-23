Общество
REGNUMДиректор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
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с чего всё началось
Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд. Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности.URA.Ru05:20
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