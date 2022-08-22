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Директор ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию в мире

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум до следующего года.
ТАСС
В начале июня Всемирная продовольственная программа объявляла о сборе пожертвований на оказание помощи жителям кризисных регионов.
ТАСС
Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.
ТАСС
Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Директор ВПП ООН: проблемы с продовольствием в мире сохранятся как минимум до 2023 года
BFM.ru20:28
Директор ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию в мире
REGNUM20:17
ООН: проблемы с продовольствием сохранятся до 2023 года
Московский Комсомолец18:34
В ООН ожидают проблем с доступом к продовольствию как минимум до 2023 года
Росбалт19:20
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Директор ВПП ООН Бисли: проблемы с продовольствиям сохранятся как минимум до 2023 года
Ямал-Медиа19:03
Глава ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию
Вечерняя Москва19:27
Директор ВПП ООН рассказал о решении проблем с доступом к продовольствию
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