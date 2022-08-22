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Директор ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию в мире

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум до следующего года.
ТАСС
В начале июня Всемирная продовольственная программа объявляла о сборе пожертвований на оказание помощи жителям кризисных регионов.
ТАСС
22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
ТАСС
Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.
Евразия Daily

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Директор ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию в мире
REGNUM20:17
Директор ВПП ООН рассказал о решении проблем с доступом к продовольствию
ТАСС17:36
Глава ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию
Вечерняя Москва19:27
В ООН ожидают проблем с доступом к продовольствию как минимум до 2023 года
Росбалт19:20
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Директор ВПП ООН Бисли: проблемы с продовольствиям сохранятся как минимум до 2023 года
Ямал-Медиа19:03
ООН: проблемы с продовольствием сохранятся до 2023 года
Московский Комсомолец18:34
В ООН оценили риск проблем с продовольствием в 2023 году
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