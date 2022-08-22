REGNUMДиректор ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию в миреДиректор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум до следующего года.ТАССВ начале июня Всемирная продовольственная программа объявляла о сборе пожертвований на оказание помощи жителям кризисных регионов.ТАСС22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.ТАСССозданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.Евразия DailyЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПрофильРосбалтЯмал-МедиаВечерняя МоскваПодробнее о событииДиректор ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствию в миреREGNUM20:17Директор ВПП ООН рассказал о решении проблем с доступом к продовольствиюТАСС17:36Глава ВПП ООН рассказал о проблемах с доступом к продовольствиюВечерняя Москва19:27В ООН ожидают проблем с доступом к продовольствию как минимум до 2023 годаРосбалт19:20Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентДиректор ВПП ООН Бисли: проблемы с продовольствиям сохранятся как минимум до 2023 годаЯмал-Медиа19:03ООН: проблемы с продовольствием сохранятся до 2023 годаМосковский Комсомолец18:34В ООН оценили риск проблем с продовольствием в 2023 годуПрофиль19:36Показать ещёОценить5Поделиться