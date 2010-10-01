Футбол
ЧемпионатДиректор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой
Директор «Вальядолида» Давид Эспинар поделился мнением о выступлении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре испанской Примеры. Аргентинец записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, чем помог сине-гранатовым добиться разгромной победы – 5:1.
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Кино
Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»
Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM 08:10
Политика
На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру
Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях россиян от «Роскосмоса»
Мнение россиян о потенциале страны в космосе не соответствует возможностям госкорпорации «Роскосмос».
Gazeta.SPb 06:21
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может находиться за границей
Отсюда и появилось предположение, что Анастасия Заворотнюк находится за границей. Ее слишком хорошо скрывают от объективов фотоаппаратов.
Вести Подмосковья 29 октября в 13:54
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Студия Rockstar Games опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2. Ролик получился красочным, но он также включает в себя небольшие спойлеры.
News.ru 10:50
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье
Российское Министерство обороны заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, опубликованная в средствах массовой информации, является «грубейшей провокацией».
RT на русском 06:41
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Культура
Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters
Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.
ИА InterMedia вчера в 09:04
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, следует из соответствующих проектов приказов Минспорта РФ.
РИА Новости 09:40
Футбол
Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Sport24.ru 08:59
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Происшествия
Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Известия вчера в 16:33
Гаджеты
IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать
По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Astera 07:20
Экономика
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
РБК 09:46