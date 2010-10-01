Футбол

ЧемпионатЧемпионатДиректор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар поделился мнением о выступлении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре испанской Примеры. Аргентинец записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, чем помог сине-гранатовым добиться разгромной победы – 5:1.
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Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, но вакцины нет»

Sports.ru07:42

Директор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой

Чемпионат09:00

Директор «Вальядолида» сравнил Месси со смертельной болезнью XX века

Sportbox.RU10:00

Директор «Вальядолида» сравнил Месси со смертельной болезнью XX века

Матч ТВ10:00

Директор «Вальядолида»: «Месси - оспа, от которой нет вакцины»

Евро-футбол.ру08:26

Директор испанского клуба сравнил Месси с оспой

Pravda.Ru08:39

Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, от которой нет вакцины»

Soccer.ru29 октября в 21:44
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Кино

Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»

Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM 08:10
Политика

На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру

Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Здоровье

Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах

Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Политика

Рогозин заявил о завышенных ожиданиях россиян от «Роскосмоса»

Мнение россиян о потенциале страны в космосе не соответствует возможностям госкорпорации «Роскосмос».
Gazeta.SPb 06:21
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может находиться за границей

Отсюда и появилось предположение, что Анастасия Заворотнюк находится за границей. Ее слишком хорошо скрывают от объективов фотоаппаратов.
Вести Подмосковья 29 октября в 13:54
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2. Ролик получился красочным, но он также включает в себя небольшие спойлеры.
News.ru 10:50
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия

Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье

Российское Министерство обороны заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, опубликованная в средствах массовой информации, является «грубейшей провокацией».
RT на русском 06:41
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Транспорт

Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Культура

Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters

Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.
ИА InterMedia вчера в 09:04
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, следует из соответствующих проектов приказов Минспорта РФ.
РИА Новости 09:40
Футбол

Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Sport24.ru 08:59
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс 04:45
Происшествия

Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Известия вчера в 16:33
Гаджеты

IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать

По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Astera 07:20
Экономика

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
РБК 09:46
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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