Футбол
ЧемпионатДиректор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой
Директор «Вальядолида» Давид Эспинар поделился мнением о выступлении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре испанской Примеры. Аргентинец записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, чем помог сине-гранатовым добиться разгромной победы – 5:1.
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Энергетика
На крупнейшем рынке сбыта «Газпрома» цены на газ могут рухнуть вдвое
Цены на газ в Европе могут упасть до минимума, считает аналитик Oxford Institute for Energy Studies (OIES) Майк Фулвуд.
Наука
Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг
Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Армия и оружие
«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердила информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Политика
Беглов в Калининграде примет участие в заседании Госсовета с Путиным
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов станет участником заседания Государственного совета, который проведет президент РФ Владимир Путин в Калининграде 31 октября, пишет портал «Невские новости».
Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
Общество
В Польше задержан россиянин, перевозивший 10 тигров
В Польше задержан 32‑летний гражданин России, который принимал участие в транспортировке тигров до России.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о разводе с комиком
Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о принятом 7 лет назад решении расстаться с комиком.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Кино
Владимир Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Владимир Мединский признался, что ему не понравился фильм «Джокер», правда, конкретных причин он не назвал.
Наука
Раскрыт механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские ученые провели анализ существующей информации о золотистом стафилококке, чтобы выяснить, как человеческая кожа противостоит ему.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Футбол
Маркизио обозвал грабителей своего дома дураками
Армия и оружие
В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты
Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Футбол
Гатти: Месси нужны яйца, чтобы перейти в «Реал» и всё доказать, как Роналду
Криштиану перешёл в лучший клуб в мире. Месси же играет дома, на своём поле и в своих условиях.
Армия и оружие