Футбол

ЧемпионатЧемпионатДиректор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар поделился мнением о выступлении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре испанской Примеры. Аргентинец записал на свой счёт два гола и две результативные передачи, чем помог сине-гранатовым добиться разгромной победы – 5:1.
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Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, но вакцины нет»

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Директор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой

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Директор «Вальядолида» сравнил Месси со смертельной болезнью XX века

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Директор «Вальядолида»: «Месси - оспа, от которой нет вакцины»

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Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, от которой нет вакцины»

Soccer.ru29 октября в 21:44
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