Футбол

Газета.RuГазета.RuДиректор «Витесса» объяснил причину продажи Караваева «Зениту»

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Технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах объяснил, почему его клуб отпустил игрока Вячеслава Караваева в санкт-петербургский "Зенит", передает De Telegraaf. По его мнению, серьезную роль в таком решении сыграла сумма денег, заплаченная за спортсмена.
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