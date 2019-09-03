Футбол
Газета.RuДиректор «Витесса» объяснил причину продажи Караваева «Зениту»
Технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах объяснил, почему его клуб отпустил игрока Вячеслава Караваева в санкт-петербургский "Зенит", передает De Telegraaf. По его мнению, серьезную роль в таком решении сыграла сумма денег, заплаченная за спортсмена.
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Директор «Витесса»: Мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от предложения по Караваеву
Советский спортвчера в 17:25
Директор «Витесса»: мы не смогли отказаться от предложения «Зенита» по Караваеву
Чемпионатвчера в 15:42
«Витесс» не мог отказаться от предложения «Зенита» по Караваеву. И вот почему
Спорт-Экспрессвчера в 12:38
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Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество
Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК 01 сентября в 14:38
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Интернет
В «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Эксперты «Сколково» предложили использовать big data для оперативной корректировки законодательства, ввести регулирование «цифрового следа» россиян и госконтроль над интернетом вещей.
БИЗНЕС Online 01:52
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Авто
Надежное крепление — пригодится в любом автомобиле
Крепление получилось очень прочное. Этот способ могут взять на заметку и владельцы других автомобилей.
За рулем 01:06
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Происшествия
Тигр напал на крестьянина и съел его конечности
Газета.Ru 00:50
Здоровье
В Свердловской области ОРВИ заболели 13 тысяч человек
Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за неделю с 26 августа по 1 сентября 13,3 тысячи жителей Свердловской области обратились к медикам с симптомами ОРВИ.
Вестник 00:50
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Здоровье
Три причины, почему разрыв сердца может случиться у здорового человека
Случайность может вызвать разрыв сердца, если человек, например, ударится о руль во время ДТП.
Волгоградская правда вчера в 22:15
Общество
Москвичи смогут бесплатно посетить 80 городских музеев в День города
«В День города, 7 и 8 сентября, в 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет сходить бесплатно», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 00:18
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия
На Урале инспектор ГИБДД отправится в колонию за липовые ДТП
В Свердловской области осужден экс-сотрудник ГИБДД 36-летний Алексей Лошаков — по просьбе своего знакомого он оформлял аварии, которые в реальности не происходили.
URA.Ru 01:23
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии.
Байкал24 вчера в 11:17
Политика
Зеленский объявил о начале масштабной приватизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский одной из первоочередных задач, поставленных перед обновленными властями страны, назвал начало масштабной приватизации и введение рынка земли сельхозназначения.
Профиль вчера в 13:24