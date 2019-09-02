Футбол
Телеканал Санкт-ПетербургВячеслав Караваев перешел в «Зенит»
В нынешней команде Леонида Слуцкого защитник сыграл 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 голевых передач. Отмечается также, что Караваев играл за молодежные сборные всех возрастов. Недавно Станислав Черчесов вызвал Вячеслава Караваева на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
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