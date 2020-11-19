Директор «Яндекса» объяснил раздел бизнеса со Сбербанком выходом на одни рынки
Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян сказал в интервью РБК, что его компания и Сбербанк разделили совместный бизнес по причине выхода на одни и те же рынки. До раздела Сбербанк владел «золотой акцией» «Яндекса» с 2009 года.В источнике
С чего всё началось
Глава «Яндекса» — РБК: «Непонятно, как сочетать брак и конкуренцию»
Контекст: как "разводились" "Яндекс" и Сбербанк В июне компании объявили о разделе совместных проектов и тем самым прекратили сотрудничество, длившееся с 2009-го, — тогда Сбербанк получил "золотую акцию" "Яндекса".
РБК03:00
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