Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян сказал в интервью РБК, что его компания и Сбербанк разделили совместный бизнес по причине выхода на одни и те же рынки. До раздела Сбербанк владел «золотой акцией» «Яндекса» с 2009 года.

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