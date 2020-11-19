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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Директор «Яндекса» объяснил раздел бизнеса со Сбербанком выходом на одни рынки

РБК
Телеканал 360°
Царьград
ИА Красная Весна
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Народные новости
ФАН
News.ru
Live24
Daily Storm
Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян сказал в интервью РБК, что его компания и Сбербанк разделили совместный бизнес по причине выхода на одни и те же рынки. До раздела Сбербанк владел «золотой акцией» «Яндекса» с 2009 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Яндекса» — РБК: «Непонятно, как сочетать брак и конкуренцию»

Контекст: как "разводились" "Яндекс" и Сбербанк В июне компании объявили о разделе совместных проектов и тем самым прекратили сотрудничество, длившееся с 2009-го, — тогда Сбербанк получил "золотую акцию" "Яндекса".
РБК03:00
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РБК

Санкции против YouTube, парадокс рубля в пандемию. Главные новости РБК

РБК10:22
Коммерсантъ

Директор «Яндекса» объяснил раздел бизнеса со Сбербанком выходом на одни рынки

Коммерсантъ06:21
Телеканал 360°

Глава «Яндекса» рассказал, почему закончилось сотрудничество со Сбербанком

Телеканал 360°04:14
Forbes

«Противоречие двух целеполаганий»: глава «Яндекса» объяснил причину раздела активов со Сбербанком

Forbes05:08
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Раскрыты причины разногласий «Яндекса» и Сбербанка

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«Яндекс» раскрыл причины завершения партнерства со Сбербанком

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Напавший с ножом на людей в Петербурге снимался в «Трех мушкетерах»
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