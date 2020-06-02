Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиректор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

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Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch). Однако проект был остановлен из-за политических разногласий Киева и Москвы, отметил глава "Южмаша".
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Директор «Южмаша» сообщил об убытках из-за разрыва связей с Россией

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Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

РИА Новости19:43
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