Политика
РИА НовостиДиректор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch). Однако проект был остановлен из-за политических разногласий Киева и Москвы, отметил глава "Южмаша".
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Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 15:16
Здоровье
Forbes (США): насколько на самом деле серьезна пандемия коронавируса в России? (Forbes)
В России число заболевших составляет более 387 тысяч человек, и она занимает 3-е место.
ИноСМИ 23:26
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru 06:41
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия 23:25
Происшествия
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Мародеры почти беспрепятственно выносят товары из магазинов, полиция едва за ними поспевает, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 23:14
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости 20:44
Общество
Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов
Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
Известия 04:52
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
Здоровье
Коронавирус: последние новости 1 июня. В России зарегистрировано лекарство от COVID
На первом месте по числу зараженных остаются США (1 793 780), на втором Бразилия (514 849), замыкает тройку лидеров Россия (всего 414 878 заболевших, за 1 июня — 9 035), на четвертом месте Великобритания (276 156), на пятом Испания (239 479).
URA.Ru 12:00
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Космос
Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце
Алтайская правда вчера в 22:55
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Политика
Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
Политика
Трамп намерен мобилизовать военных для прекращения беспорядков
Трамп призвал губернаторов задействовать необходимые ресурсы Нацгвардии, чтобы взять ситуацию с беспорядками под контроль.
RuNews24.ru 22:58
Происшествия
Бывший управделами администрации края получил окончательный приговор
Алтапресс 30 мая в 00:31
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37