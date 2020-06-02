Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиректор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

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Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch). Однако проект был остановлен из-за политических разногласий Киева и Москвы, отметил глава "Южмаша".
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«Южмаш» пожаловался на убытки из-за потери контрактов с Россией

Взгляд.ру01:37

Директор «Южмаша» сообщил об убытках из-за разрыва связей с Россией

News.ruвчера в 21:03

Украинский «Южмаш» лишился 200 млн гривен из-за потери контрактов с Россией

REGNUMвчера в 20:03

Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

РИА Новостивчера в 19:43
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Происшествия

В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев

Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал вчера в 04:33
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Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Здоровье

Врачи энгельсской больницы записали обращение к президенту из-за невыплаты «коронавирусных денег»

Врачи «Энгельсской городской больницы №2», работающие с больными COVID-19, не получали выплат, установленных президентом Владимиром Путиным.
Четвертая Власть 01:17
Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК 01:40
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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Футбол

«Барселона» договорилась с Лаутаро Мартинесом об условиях контракта

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «сине-гранатовые» договорились с 22-летним футболистом о подписании долгосрочного трудового соглашения, по условиям которого заработная плата игрока составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
Евро-футбол.ру 01:06
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Здоровье

В Саратовской области увеличат количество тестирований на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что в регионе увеличивается количество тестов на коронавирус.
Регион 64 вчера в 13:21
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
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Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Футбол

«Монако» и «Ювентус» поборются за защитника «Атлетико» Савича

По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Монако» и туринский «Ювентус».
Матч ТВ 02:38
Происшествия

В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста

На территории Кольского района Мурманской области, где обрушился железнодорожный мост через реку Колу на перегоне от станции Кола до станции Выходной, введен режим ЧС.
Российская газета вчера в 13:36
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Кино

Появились снимки бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В интернете опубликовали снимки бэтмобиля, созданного для нового фильма о Бэтмене.
Дни24 01:11
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
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Кино

Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»

По словам кинематографиста, из «Джон Уик 3» были вырезаны некоторые сцены, на создание которых авторов картины вдохновили вестерны и самурайские фильмы.
NewInform вчера в 09:14
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
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Общество

В Токио произошел скачок числа новых случаев заражения COVID-19

В японской столице зафиксирован резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом, хотя неделю назад в Токио отменили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.
Московский Комсомолец 02:24
Общество

Известно, кого оштрафуют за отказ от вакцинации

Для граждан наказание за отказ от вакцинации может составлять от 5 до 7 тысяч рублей, до 10 тысяч – для должностных лиц.
Deita.ru 30 мая в 16:15
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее границах до СССР

Бывший глава кабмина Украины Николай Азаров напомнил, какие территории страна «полностью бесплатно» получила во период своего нахождения в составе Советского Союза.
BFM.ru 31 мая в 06:11
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
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Общество

В Удмуртии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 1 июня 2020, 10:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:22
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Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей Впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 08:51
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Общество

Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду

Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
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Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ 31 мая в 20:23
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
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