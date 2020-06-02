Политика
РИА НовостиДиректор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" из-за разрыва контрактов с Россией потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей), рассказал в интервью изданию Strana.ua генеральный директор Сергей Войт.
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Общество
Стало известно, когда откроются российские кинотеатры и театры
Российские кинотеатры смогут заработать уже в середине июля после снятия санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко на брифинге в правительстве.
Газета.Ru 06:02
Происшествия
Бойцы спецназа застрелили россиянина после штурма его квартиры
В Екатеринбурге проводится проверка в связи с применением оружия бойцами спецназа во время штурма квартиры, в результате чего был застрелен ее хозяин.
Lenta.ru вчера в 09:41
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Политика
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Политика
Песков оценил влияние коронавируса на голосование по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России не окажет существенного влияние на явку при голосовании по поправкам в Конституцию.
REGNUM 05:33
Авто
Бренд Haval раскрыл новый кроссовер
Новинку впервые показали месяц назад на эскизах, несколько позже появились шпионские снимки модели, а теперь производитель полностью раскрыл дизайн Haval B06.
Новые автомобили вчера в 23:34
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Кино
Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора
Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.
News.ru 04:00
Общество
Самый богатый депутат Екатеринбурга объяснил свои доходы
Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев объяснил свой годовой доход в 59 миллионов рублей.
Политсовет 01:34
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил губернатор Нижегородской области.
Нижний Новгород on-line 05:33
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Здоровье
Смертность пациентов на аппаратах ИВЛ составила 70%
«В случае запоздалого включения неинвазивной вентиляции легких приходится подключать инфузионную терапию и искусственную вентиляцию легких, которая приводит к смертности почти 70% пациентов», — передают РИА Новости его слова.
АБН 05:26
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
Политика
Россия и Турция обсуждают разработку авиакомплексов, заявили в ФСВТС
Россия и Турция обсуждают совместную разработку авиационных комплексов и систем противовоздушной обороны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 06:08
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости 31 мая в 20:08
Политика
Для разгона протестующих в США использовали военные вертолеты
ИА Красная Весна 05:32
Происшествия
В Саратовской области следствие проводит проверку по невыплатам врачам
Следователями будет проведена всесторонняя проверка с целью восстановления прав медицинских работников на полагающиеся надбавки.
REGNUM 04:50
Общество
СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка
Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
Общество
Шойгу объявил дату открытия главного храма Минобороны
По словам Шойгу, в День памяти и скорби состоится открытие в подмосковном парке "Патриот" главного храма ВС России и музейного комплекса "Дорога памяти".
Газета.Ru 05:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17