Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиректор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" из-за разрыва контрактов с Россией потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей), рассказал в интервью изданию Strana.ua генеральный директор Сергей Войт.
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Земной неадекват. Украинские власти «убили» свой космос

BaltNews.lt05:50

Украинский «Южмаш» лишился 200 млн гривен из-за потери контрактов с Россией

REGNUMвчера в 20:03

«Южмаш» пожаловался на убытки из-за потери контрактов с Россией

Взгляд.ру01:37

Директор «Южмаша» сообщил об убытках из-за разрыва связей с Россией

News.ruвчера в 21:03

Глава «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва контрактов с Россией

ФАН04:57

Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

РИА Новостивчера в 19:43
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

Стало известно, когда откроются российские кинотеатры и театры

Российские кинотеатры смогут заработать уже в середине июля после снятия санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко на брифинге в правительстве.
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Бойцы спецназа застрелили россиянина после штурма его квартиры

В Екатеринбурге проводится проверка в связи с применением оружия бойцами спецназа во время штурма квартиры, в результате чего был застрелен ее хозяин.
Lenta.ru вчера в 09:41
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Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru 31 мая в 08:21
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Политика

Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США

Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Политика

Песков оценил влияние коронавируса на голосование по Конституции

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России не окажет существенного влияние на явку при голосовании по поправкам в Конституцию.
REGNUM 05:33
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Авто

Бренд Haval раскрыл новый кроссовер

Новинку впервые показали месяц назад на эскизах, несколько позже появились шпионские снимки модели, а теперь производитель полностью раскрыл дизайн Haval B06.
Новые автомобили вчера в 23:34
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Кино

Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора

Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.
News.ru 04:00
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Общество

Самый богатый депутат Екатеринбурга объяснил свои доходы

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев объяснил свой годовой доход в 59 миллионов рублей.
Политсовет 01:34
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Здоровье

Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом

Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил губернатор Нижегородской области.
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Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
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«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
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Здоровье

Смертность пациентов на аппаратах ИВЛ составила 70%

«В случае запоздалого включения неинвазивной вентиляции легких приходится подключать инфузионную терапию и искусственную вентиляцию легких, которая приводит к смертности почти 70% пациентов», — передают РИА Новости его слова.
АБН 05:26
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Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
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Политика

Россия и Турция обсуждают разработку авиакомплексов, заявили в ФСВТС

Россия и Турция обсуждают совместную разработку авиационных комплексов и систем противовоздушной обороны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 06:08
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

РИА Новости 31 мая в 20:08
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Политика

Для разгона протестующих в США использовали военные вертолеты

ИА Красная Весна 05:32
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Происшествия

В Саратовской области следствие проводит проверку по невыплатам врачам

Следователями будет проведена всесторонняя проверка с целью восстановления прав медицинских работников на полагающиеся надбавки.
REGNUM 04:50
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Общество

СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
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Общество

Шойгу объявил дату открытия главного храма Минобороны

По словам Шойгу, в День памяти и скорби состоится открытие в подмосковном парке "Патриот" главного храма ВС России и музейного комплекса "Дорога памяти".
Газета.Ru 05:58
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
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