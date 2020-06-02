Общество
РИА НовостиДиректор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" из-за разрыва контрактов с Россией потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей), рассказал в интервью изданию Strana.ua генеральный директор Сергей Войт.
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Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Армия и оружие
Израиль заявил о бесполезности российских Су-35
В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
ГЛАС.RU 04:25
Политика
Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.
RT на русском 04:50
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Политика
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного Театра Наций народный артист Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад Собянина президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Общество
Шойгу назвал дату открытия главного храма Вооруженных сил
Торжественная церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости 05:46
Политика
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в США, это не вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Политика
Кремль назвал парад Победы в Донецке «понятным и объяснимым»
Москва, 2 июня 2020, 12:38 — REGNUM В Кремле не исключают, что проведение парада Победы в столице ДНР — Донецке — 24 июня может быть приурочено к аналогичному мероприятию в Москве.
REGNUM 05:38
Наука
Илон Маск: сделать летающую машину не самое сложное
Любопытно, что Илона Маска за смелость и нестандартные решения часто сравнивают с Генри Фордом, что первым в мировой истории сделал автомобили массовыми.
Ladaonline 03:59
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей
Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
Экономика
Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае упали на 42%
Продажи "Автоваза" в России в мае упали на 42% - до 16,7 тыс. авто - компания.
ТАСС 05:11
Происшествия
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37
Происшествия
Независимая судмедэкспертиза показала причину смерти Джорджа Флойда
Погибший при задержании полицией США Джордж Флойд скончался от удушья, к такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего, сообщил 2 июня адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Экономика
Майк Новограц: биткоин только разгоняется
Цена биткоина начнет расти быстрее, как только преодолеет уровень в $10 000, заявил миллиардер и глава Galaxy Digital Майк Новограц.
РБК 03:02
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Общество
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах.
Российская газета вчера в 03:35
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32