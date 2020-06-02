Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины «Южмаш» потеряло 206 млн гривен (531 млн рублей) после разрыва контрактов с Россией. Убытки появились, когда из-за политических разногласий был остановлен проект создания ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт».

Директор «Южмаша» сообщил об убытках из-за разрыва связей с Россией

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