Политика
News.ruДиректор «Южмаша» сообщил об убытках из-за разрыва связей с Россией
Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины «Южмаш» потеряло 206 млн гривен (531 млн рублей) после разрыва контрактов с Россией. Убытки появились, когда из-за политических разногласий был остановлен проект создания ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт».
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода
Слово и Дело вчера в 10:44
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 00:39
Общество
Фыркал и пыхтел: астронавт Бенкен описал полет на Crew Dragon
Астронавт NASA Боб Бенкен после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) поделился своими ощущениями при первом пилотируемом полете Crew Dragon.
РЕН ТВ 31 мая в 16:33
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru вчера в 06:02
Финансы
Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия
В Манхэттене протестующие разграбили магазины
Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, как только стемнело, разграбили ряд магазинов на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:32
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Официальной информации о моторной гамме серийного Haval B06 пока нет, но местные журналисты прочат ему две турбированные «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра от кроссоверов F7 и F7x, а также гибридные версии – умеренную и подключаемую.
Автоновости дня 01:02
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:28
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Здоровье
В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса
В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 00:43
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкой оружейной компании SIG Sauer, в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW), которая предполагает полную замену всего арсенала штурмовых винтовок и пулеметов на новые образцы, в армию Соединенных Штатов стало поступать стрелковое оружие нового поколения от немецкого компании.
Военное дело 00:08
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
Путин уволил главу новосибирского МВД Юрия Стерликова
НГС вчера в 13:04
Космос
Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна
Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна вчера в 08:36
Космос
NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество
С 3 июня в Подмосковье заработают салоны красоты, сауны и солярии
В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что с 3 июня в регионе могут возобновить работу салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны.
BFM.ru вчера в 15:57
Происшествия
РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста
Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
РБК вчера в 13:20
Авто
Представлен новенький кроссовер Nissan во всех подробностях
Презентация предсерийного прототипа Nissan Ariya прошла «по удаленке».
HotGeo вчера в 08:18
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
В США толпа разграбила поезд на ходу
В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано на YouTube-канале KaySwiss Roll.
Lenta.ru вчера в 22:43
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Спорт
Чтобы влезть в летнюю одежду: 7 простых упражнений для тех, кому лень заниматься спортом
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Политика
Лукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность.
News.ru вчера в 05:26
Политика
Киев отказался помогать Москве решать вопросы водоснабжения Крыма
Киев отказался помогать Москве решать вопросы водоснабжения Крыма.
Lenta.ru вчера в 16:46