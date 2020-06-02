Политика
News.ruДиректор «Южмаша» сообщил об убытках из-за разрыва связей с Россией
Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины «Южмаш» потеряло 206 млн гривен (531 млн рублей) после разрыва контрактов с Россией. Убытки появились, когда из-за политических разногласий был остановлен проект создания ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт».
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана
В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
Здоровье
В больнице под Воронежем произошла вспышка коронавируса
Сегодня, 1 июня, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделал заявление по происшествию в Новоусманской районной больнице – здесь произошла вспышка инфекции.
Воронежский городской портал вчера в 08:06
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия
Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета вчера в 06:59
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Вести.Ru вчера в 21:33
Общество
Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы
Частные медицинские центры в Москве, приостановившие или ограничившие свою работу из-за COVID-19, временно освободят от платежей по аренде, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:50
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Известия вчера в 17:21
Авто
Новый Toyota Hilux впервые появился на видео
Японский автопроизводитель опубликовал тизер нового пикапа Toyota Hilux, сообщив, что модель вышла на испытания под управлением знаменитого гонщика Фернандо Алонсо.
32CARS.ru вчера в 04:37
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Вдвое меньше воды накопилось в водохранилищах Крыма
Известия вчера в 13:49
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Общество
Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии
В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45