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Директор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеосервис продолжит работу в России

Видеосервис YouTube считает важным обеспечивать россиянам доступ к независимой информации и поэтому намерен продолжать работу в России.
ТАСС
Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе оценила перспективы видеохостинга в России, заявив, что сервис продолжит работать в стране.
Lenta.ru
Также гендиректор отметила, что YouTube может использоваться для гуманитарных целей, например для организации дистанционного обучения детей или оказания медицинской помощи в полевых условиях, сообщается на сайте kp.ru.
Известия
Глава Минцифры Максут Шадаев 17 мая заявил, что в России не планируется блокировка YouTube.
РБК

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