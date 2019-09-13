Шоу-бизнес
Lenta.ruДиректор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Актриса Анастасия Заворотнюк не была госпитализирована, заявил ее директор. Об этом сообщает РИА Новости пятницу, 13 сентября. Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
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с чего всё началось
Представитель А.Заворотнюк: Актриса планирует рассказать о своем здоровье в эфире одного из телеканалов
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что актриса А.Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга. Как сообщил ранее Агентству «Москва» С.Христов, актриса в переписке с ним назвала бредом эти сообщения.Агентство Москва07:51
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Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Газета.Ru 10:02
Энергетика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Политика
Михаил Кузнецов стал главой исполкома ОНФ
Центральный штаб "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) единогласно проголосовал за назначение главой исполкома движения Михаила Кузнецова, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 12:29
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
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Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Радио Sputnik 12:37
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Политика
Правительство не сможет отменить 8-часовой рабочий день
Реформа «регуляторной гильотины» не отменит восьмичасовой рабочий день.
Телеканал 360° 00:31
Футбол
Моуринью: «Месси сделал меня лучшим тренером»
Месси сделал меня лучшим тренером.
Бомбардир.ру 09:05
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Политика
Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Национальная служба новостей 11:46
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Фигурное катание
Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске
Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° 08:48
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Наука
Секретное оружие богов: как Индра поразил ваджрой Вритру
В индийской мифологии Индра поразил выкованной подземными кузнецами молнией-ваджрой гигантского змея Вритру, опутавшего земные воды.
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Политика
Вашингтон требует от всех стран не покупать нефть у Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов требует от всех стран не покупать нефть из Ирана.
Политика Сегодня 11:03
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда
Недавно законная супруга спортсмена Сана разразилась гневными высказываниями в адрес Седоковой. Та же намерена подать в суд на обидчицу.
StarHit.ru 12:30
Политика
Украина направила России списки своих граждан для нового обмена
Президент страны Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готовится к новому этапу обмена с Москвой.
Эхо Москвы 11:30
Экономика
Силуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году
Правительство планирует сокращать число чиновников в следующем году, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Политика
В Марокко осудили заявление Нетаньяху по Иорданской долине
10 сентября Нетаньяху заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.
RT на русском 12:30