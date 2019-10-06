Шоу-бизнес
РБКДиректор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
В воскресенье, 6 октября, Telegram-канал «Только никому» опубликовал переписку, согласно которой Заворотнюк умерла в субботу, 5 октября. По словам источника канала, информация правдива «на 98%», а о смерти актрисы якобы рассказали сотрудники клиники.
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с чего всё началось
Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.Комсомольская правда09:50
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