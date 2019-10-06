Шоу-бизнес
РБКДиректор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
В воскресенье, 6 октября, Telegram-канал «Только никому» опубликовал переписку, согласно которой Заворотнюк умерла в субботу, 5 октября. По словам источника канала, информация правдива «на 98%», а о смерти актрисы якобы рассказали сотрудники клиники.
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с чего всё началось
В беседе с корреспондентом «СтарХита» директор актрисы Марина Потапова опровергла информацию о смерти Заворотнюк, написав лаконичное: «Нет».StarHit.ru08:00
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В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
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Шоу-бизнес
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Общество
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Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
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Сегодня, 5 октября Государственный театр эстрады распахнул перед зрителями двери своего нового здания.
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«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
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