В беседе с корреспондентом «СтарХита» директор актрисы Марина Потапова опровергла информацию о смерти Заворотнюк, написав лаконичное: «Нет».

с чего всё началось

В воскресенье, 6 октября, Telegram-канал «Только никому» опубликовал переписку, согласно которой Заворотнюк умерла в субботу, 5 октября. По словам источника канала, информация правдива «на 98%», а о смерти актрисы якобы рассказали сотрудники клиники.

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