Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruДиректор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.
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с чего всё началось

Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья. Об этом он сообщил в беседе с РБК. «Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.
РБК09:08

Подробнее о событии

Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

РБК09:08

Представитель Заворотнюк объяснил, почему не комментирует ее состояние

РЕН ТВ09:04

Представитель Заворотнюк признался, что ему запретили говорить об актрисе

Телепрограмма10:21

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

РИА Новости09:10

Очень плохой знак: помощнику запретили говорить о происходящем с Заворотнюк

Дни.ру10:30

Представитель Анастасии Заворотнюк признался, что не может комментировать ее состояние

Woman.ru12:17

Директору Анастасии Заворотнюк запретили давать комментарии о состоянии актрисы

Комсомольская правда11:22
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Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
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По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
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Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

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