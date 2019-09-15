Шоу-бизнес
Lenta.ruДиректор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.
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с чего всё началось
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья. Об этом он сообщил в беседе с РБК. «Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.РБК09:08
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Директору Анастасии Заворотнюк запретили давать комментарии о состоянии актрисы
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