Слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии бизнесмена Рината Ахметова привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже, страна вмиг потеряла миллиарды, заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Французская полиция в общей сложности шесть часов допрашивала бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера в рамках расследования об условиях передачи Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году.