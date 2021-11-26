Будьте в Плюсе

Цены на картофель в России вырастут из-за плохого урожая и дефицита удобрений

Исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая в беседе с агентством «Прайм
» назвала нынешний год исключением.
Телеканал 360°
Осенью цена на картофель, как правило, снижается в связи с новым урожаем, но в этом году урожай овоща оказался "не самым лучшим", что привело к увеличению цены на него.
Life.ru
Однако поcле завершения сбора урожая овощей начинается значительное повышение цен, которое продолжается до следующего лета.
ПРАЙМ
По последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составил 6,68 процента.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аграрный эксперт Строгая: плохой урожай привел к росту цен на картофель в России
ФАН17:21
Специалист Строгая рассказала о росте цен на картофель из-за плохого урожая
ПРАЙМ17:01
Самое цитируемое
В России подорожает картофель
Газета.Ru18:22
Цены на картофель в России вырастут из-за плохого урожая и дефицита удобрений
Телеканал 360°18:00
Директор аграрного фонда Строгая: картофель в России подорожает из-за плохого урожая
Lenta.ru17:36
Финансист Строгая объяснила рост цен на картофель плохим урожаем
Экономика сегодня21:36
Эксперт Строгая: цена на картофель вырастет из-за плохого урожая
РИА Новости17:15

Интересное

Экс-глава МВД Аваков: Украина потеряла миллиарды после заявлений Зеленского о перевороте

Слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии бизнесмена Рината Ахметова привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже, страна вмиг потеряла миллиарды, заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
РИА Новостивчера в 15:56

Губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска за банкет во время траура

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю назначения на должность.
РИА Новостивчера в 13:11

Полиция Франции допросила Блаттера по делу об условиях передачи Катару права на ЧМ-2022

Французская полиция в общей сложности шесть часов допрашивала бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера в рамках расследования об условиях передачи Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году.
ТАССвчера в 13:07

Express: аспирин на 26% повышает риск развития сердечной недостаточности

Группа ученых из Британского фонда сердца и Европейского общества кардиологов в ходе проведенных исследований установила, что аспирин на 26% увеличивает риск развития сердечной недостаточности.
FBM.ruвчера в 02:00