Происшествия

Русская ПланетаРусская ПланетаДиректор благовещенского колледжа уволен после стрельбы

Директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктора Петухова уволили после того, как студент открыл огонь по сверстникам. Руководитель учебного заведения покинул свой пост за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по организации безопасных условий техникума.
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с чего всё началось

В Амурской области уволены замминистра образования и руководитель строительного колледжа

В министерстве образования работу с подведомственными учреждениями курировал Олег Якутов. Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент колледжа Даниил Засорин пришел в учебное заведение с оружием. В результате стрельбы погиб студент колледжа Алексей Голубничий.
Амур.инфовчера в 04:28

Подробнее о событии

Власти Приамурья рассказали об увольнении замглавы Минобрнауки после стрельбы в колледже

Говорит Москвавчера в 23:30

В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя

КП - Благовещенсквчера в 20:39

Источник сообщил об отставке замминистра образования Приамурья после ЧП в Благовещенске

Интерфаксвчера в 05:04

Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы в здании

ТАССвчера в 20:25

Директор колледжа в Благовещенске Виктор Петухов уволен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей

Эхо Москвы00:15

Минобр Амурской области подтвердил увольнение директора колледжа и замминистра образования

Амур.инфовчера в 20:00

Директора благовещенского колледжа уволили из-за стрельбы

Амурская правдавчера в 20:30
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Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

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Известия вчера в 22:17
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

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Происшествия

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Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
Наука

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Армия и оружие

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Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
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ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Происшествия

В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Музыка

София Ротару приезжает на гастроли в Россию

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Татарстан Сегодня вчера в 04:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
ЖКХ

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
РБК вчера в 23:43
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Тампа-Бэй» и прервал серию поражений

Вести.Ru вчера в 23:13
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru 18 ноября в 15:43
Армия и оружие

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Известия вчера в 21:51
Технологии

«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

В «Роскачестве» призвали онлайн-покупателей быть предельно внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.
Вечерняя Москва 00:00
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
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