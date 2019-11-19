Происшествия
Русская ПланетаДиректор благовещенского колледжа уволен после стрельбы
Директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктора Петухова уволили после того, как студент открыл огонь по сверстникам. Руководитель учебного заведения покинул свой пост за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по организации безопасных условий техникума.
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с чего всё началось
В министерстве образования работу с подведомственными учреждениями курировал Олег Якутов. Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент колледжа Даниил Засорин пришел в учебное заведение с оружием. В результате стрельбы погиб студент колледжа Алексей Голубничий.Амур.инфовчера в 04:28
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Власти Приамурья рассказали об увольнении замглавы Минобрнауки после стрельбы в колледже
Говорит Москвавчера в 23:30
В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
КП - Благовещенсквчера в 20:39
Источник сообщил об отставке замминистра образования Приамурья после ЧП в Благовещенске
Интерфаксвчера в 05:04
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В «Роскачестве» призвали онлайн-покупателей быть предельно внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.
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Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.