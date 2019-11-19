В министерстве образования работу с подведомственными учреждениями курировал Олег Якутов. Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент колледжа Даниил Засорин пришел в учебное заведение с оружием. В результате стрельбы погиб студент колледжа Алексей Голубничий.

с чего всё началось

Директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктора Петухова уволили после того, как студент открыл огонь по сверстникам. Руководитель учебного заведения покинул свой пост за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по организации безопасных условий техникума.

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