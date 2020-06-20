Коронавирус

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Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
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Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4 тыс. образцов плазмы крови.
— Александр ГинцбургРБК 07:29

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