Коронавирус
РИА НовостиДиректор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
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Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4 тыс. образцов плазмы крови.
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Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
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Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
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