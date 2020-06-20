Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.

Общество В Тюменской области продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19. 5

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Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 1,8K

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Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 93

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Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 440

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