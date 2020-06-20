Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДиректор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
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Анонсирован срок начала выпуска российской вакцины от COVID-19

Газета.Ru06:11

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью

Эхо Москвы06:30

Глава НИЦ Гамалеи назвал дату начала выпуска вакцины от коронавируса

Московский Комсомолец06:22

Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи

Комсомольская правда06:31

Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru06:10

В центре Гамалеи назвали возможные сроки производства вакцины от COVID-19

РИА Новости06:35

В НИИ Гамалеи заявили, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью

ТК Звезда05:59
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
8
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

РБК 06:29
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Политика

Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru 06:11
Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня

Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:22
Футбол

Прудников рассказал о сорвавшемся переходе Жиркова в «Барселону»

ProstoProSport 06:37
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
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Технологии

Новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость

В популярном видеохостинге YouTube появилось видео, в котором демонстрируется то, как новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость 205 узлов, что, к слову, практически равносильно 380 км/ч.
Ferra 05:18
1
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Происшествия

Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе

Известия 06:22
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Политика

В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров

RuNews24.ru 01:42
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Общество

В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах

Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
Российская газета 04:37
6
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Экономика

В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров

Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM вчера в 08:10
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor вчера в 09:24
3,7K
Общество

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
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Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
1
Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
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Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
17
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Происшествия

Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19

Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
28
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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Кино

Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»

На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
127
Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
456
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
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