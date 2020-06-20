Коронавирус
РИА НовостиДиректор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи
Комсомольская правда06:31
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Политика
Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru 06:11
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня
Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:22
Футбол
Прудников рассказал о сорвавшемся переходе Жиркова в «Барселону»
ProstoProSport 06:37
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Технологии
Новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость
В популярном видеохостинге YouTube появилось видео, в котором демонстрируется то, как новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость 205 узлов, что, к слову, практически равносильно 380 км/ч.
Ferra 05:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Политика
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Общество
В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах
Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
Российская газета 04:37
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров
Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
iReactor вчера в 09:24
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Происшествия
Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19
Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Кино
Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»
На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25