«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований», — цитирует ТАСС директора консульского департамента российского МИД Иван Волынкин.
Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.
Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.