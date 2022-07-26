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Директор департамента МИД сообщил о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами

Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с властями 18 стран, сообщил директор консульского департамента МИДа Иван Волынкин в интервью ТАСС.
РБК
Переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом.
Российская газета
«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований», — цитирует ТАСС директора консульского департамента российского МИД Иван Волынкин.
Deita.ru
1 июля Украина ввела визовый режим для россиян.
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Директор департамента МИД сообщил о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами
РБК21:33
Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами
ТАСС20:34
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