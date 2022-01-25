"Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции зимой прошлого года", - сказал собеседник агентства.