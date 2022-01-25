21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.
Выступая на конференции, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нижняя палата парламента может определиться с решением по важным вопросам регулирования криптовалют в течение шести месяцев, передает «Прайм» .
Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, представитель Кремля напомнил, что, как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента.
"Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции зимой прошлого года", - сказал собеседник агентства.
Беглый казахский экс-банкир Мухтар Аблязов, заявлявший, что разработал план смены власти в Казахстане, искал поддержки российских оппозиционеров и быстро согласился на разговор, рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) о своем видеорозыгрыше.