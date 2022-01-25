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Директор департамента Минфина Чебесков выступил за регулирование криптовалют

Регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан, считает Чебесков.
ТАСС
21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.
ТАСС
Выступая на конференции, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нижняя палата парламента может определиться с решением по важным вопросам регулирования криптовалют в течение шести месяцев, передает «Прайм» .
Frank Media
Регулятор считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалют, пояснила Данилова.
Ведомости

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