Lenta.ruДиректор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в ЕвропуВашингтон обманул Киев в газовом вопросе.Московский КомсомолецГенеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский рассказал, как борющиеся с «Северным потоком-2» США использовали Киев ради того, чтобы заниматься поставками газа в Европу.Lenta.ruПоставки газа в Европу в будущем Россия планирует осуществлять через трубопровод “Северный поток-2”.Московский Комсомолец16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.Life.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРЕН ТВГазета.RuЦарьградФАНПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииДиректор телеканала «Наш» Грановский: США обманули Украину с вопросом транзита газаГазета.Ruвчера в 15:59В Киеве пожаловались на «циничное» предательство США в газовом вопросеМосковский Комсомолецвчера в 15:56На Украине обвинили США в предательстве из-за транзита газаРЕН ТВвчера в 15:29Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросуLife.ruвчера в 15:38Директор телеканала «НАШ» Грановский: США цинично обманули Украину в газовом вопросеNews.ruвчера в 15:37Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в ЕвропуLenta.ruвчера в 15:32На Украине обвинили США в циничном предательстве из-за транзита газаИА Красная Веснавчера в 15:48Показать ещёОценить40Поделиться