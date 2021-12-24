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Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в Европу

Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.
Московский Комсомолец
Генеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский рассказал, как борющиеся с «Северным потоком-2» США использовали Киев ради того, чтобы заниматься поставками газа в Европу.
Lenta.ru
Поставки газа в Европу в будущем Россия планирует осуществлять через трубопровод “Северный поток-2”.
Московский Комсомолец
16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
Life.ru

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Директор телеканала «Наш» Грановский: США обманули Украину с вопросом транзита газа
Газета.Ruвчера в 15:59
В Киеве пожаловались на «циничное» предательство США в газовом вопросе
Московский Комсомолецвчера в 15:56
На Украине обвинили США в предательстве из-за транзита газа
РЕН ТВвчера в 15:29
Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросу
Life.ruвчера в 15:38
Директор телеканала «НАШ» Грановский: США цинично обманули Украину в газовом вопросе
News.ruвчера в 15:37
Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в Европу
Lenta.ruвчера в 15:32
На Украине обвинили США в циничном предательстве из-за транзита газа
ИА Красная Веснавчера в 15:48

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